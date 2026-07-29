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Asistencia de Philips

¿Es necesario precalentar la Philips Airfryer?

No es necesario precalentar la Philips Airfryer. También puede colocar los alimentos directamente en la cesta, sin precalentar el aparato.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA120/00 , NA231/00 , NA220/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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