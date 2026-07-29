No es necesario precalentar la Philips Airfryer. También puede colocar los alimentos directamente en la cesta, sin precalentar el aparato.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA120/00 , NA231/00 , NA220/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
Mi Philips Airfryer desprende un olor a plástico
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie de mi Philips Airfryer?
¿Qué tipo de molde para horno puedo utilizar en la Philips Airfryer?
¿Es necesario precalentar la Philips Airfryer?
¿Puedo utilizar papel para hornear o papel de aluminio en mi Philips Airfryer?