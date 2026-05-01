Luces de encendido instantáneo que hacen más seguro el frenado rápido

Las lámparas incandescentes demoran en encenderse y alcanzar el desempeño máximo. Por otra parte, las luces LED se “encienden instantáneamente”. La diferencia se mide en fracciones de segundo y si frenás fuerte, esas fracciones de segundo importan. Por ejemplo, a 100 km/h, tan solo la diferencia de cuatro décimas de segundo de tiempo de reacción equivale a 11 m adicionales de distancia de reacción, que representan el largo de 2,5 autos aproximadamente y se traducen en un tiempo de reacción adicional. Gracias a las luces LED de freno de Philips, en cuanto decidas frenar, el conductor detrás de ti lo sabrá.