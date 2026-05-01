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  • Rendimiento eléctrico perfecto
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CANbus adaptor LEDLED adaptador CANbus

18952C2

Rendimiento eléctrico perfecto
Philips LED-CANbus H7 es el complemento ideal para los faros delanteros LED H7. En virtud de que se puede instalar fácilmente, garantiza un ajuste eléctrico perfecto en el auto y elimina los posibles problemas con la advertencia del tablero.
Ver todos los beneficios

Funcionamiento sencillo

Rendimiento eléctrico perfecto

  • Para LED-HL [~H7]

  • Paquete de: 2

  • Sistema avanzado para automóviles

Garantice el rendimiento del LED-HL [~H7]

Algunos modelos de coche plantean problemas específicos para las lámparas actualizadas basadas en LED. Los exclusivos adaptadores CANbus de Philips garantizan un funcionamiento óptimo con cualquier problema eléctrico. Además, permiten resolver posibles problemas con mensajes de error en el salpicadero o parpadeo del LED.

Fácil instalación

Gracias a su diseño avanzado, el adaptador CANbus se puede instalar fácilmente para obtener un gran rendimiento desde el primer día de uso.

Rendimiento superior en todas las condiciones

En el diseño automotor del adaptador CANbus se consideran las exigentes condiciones del uso diario en el compartimento del motor.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.