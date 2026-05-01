Rendimiento eléctrico perfecto

Philips LED-CANbus HB3/HB4 es el complemento ideal para las linternas frontales LED HB3/HB4 y las basadas en HIR2. Ya que se puede instalar fácilmente, garantiza un ajuste eléctrico perfecto en su automóvil y elimina los posibles problemas con la advertencia del tablero.