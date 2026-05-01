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CANbus LED adapterAccesorio para instalación de LED

18956C2

Rendimiento eléctrico perfecto

Philips LED-CANbus HB3/HB4 es el complemento ideal para las linternas frontales LED HB3/HB4 y las basadas en HIR2. Ya que se puede instalar fácilmente, garantiza un ajuste eléctrico perfecto en su automóvil y elimina los posibles problemas con la advertencia del tablero.

Ver todos los beneficios

Funcionamiento sencillo

Rendimiento eléctrico perfecto

  • Para LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

  • Pack de: 2

  • Sistema automotor avanzado

Garantiza el rendimiento para el LED-HL [ ~HB3/HB4/HIR2]

Algunos modelos de coche plantean problemas específicos para las lámparas actualizadas basadas en LED. Los exclusivos adaptadores CANbus de Philips garantizan un funcionamiento óptimo con cualquier problema eléctrico. Además, permiten resolver posibles problemas con mensajes de error en el salpicadero o parpadeo del LED.

Fácil instalación

Gracias a su diseño avanzado, el adaptador CANbus se puede instalar fácilmente para obtener un gran rendimiento desde el primer día de uso.

Rendimiento superior en todas las condiciones

En el diseño automotor del adaptador CANbus se consideran las exigentes condiciones del uso diario en el compartimento del motor.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.