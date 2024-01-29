ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

CANbus LED adapter Accesorio para instalación de LED

Asistencia técnica

CANbus LED adapterAccesorio para instalación de LED

18956C2

CANbus LED adapter Accesorio para instalación de LED

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 348.3 kB
  • 29 January 2024

Manual del usuario - English (US)

  • PDF archivo, 685.9 kB
  • 17 February 2023

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.