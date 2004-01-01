65BDL3650QE/02
Interactúe con su audiencia con esta pantalla digital 4K Ultra HD que protege el medioambiente. Ofrece un rendimiento 4K UHD inigualable mientras consume la mitad de la energía en comparación con otros modelos del mercado, con el diseño ecológico PPDS más reciente.
Este producto ya no está disponible
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
La pantalla Philips Signage 3650 EcoDesign, diseñada con procesos de fabricación, características físicas, materiales, embalaje y software integrado que se adaptan al medioambiente y ofrecen una mejor eficiencia energética, está diseñada para funcionar con menos de la mitad de la potencia que sus contrapartes, mientras que sigue proporcionando el mismo rendimiento inigualable.
Con nuestra plataforma SoC Android 10, estas pantallas de alto rendimiento Philips están optimizadas para aplicaciones Android nativas y también puede instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Es flexible y segura, lo que garantiza que las especificaciones de la pantalla mantengan su capacidad de respuesta al instante durante más tiempo.
Conecte y controle su contenido a través de la nube con el explorador HTML5 integrado. Con el explorador basado en Chromium, diseñe su contenido en línea y conecte una sola pantalla o toda su red. Muestre el contenido en modo horizontal y vertical con resolución Full HD. Simplemente conecte la pantalla a Internet mediante el módulo opcional Wi-Fi CRD22 o a través de LAN y disfruta de tus propias listas de reproducción creadas.
Reconocida y registrada con EPEAT de Gold Climate+ Ecolabel, la línea de Philips Signage 3650 EcoDesign cumple con el eficiente conjunto de criterios establecidos por esta etiqueta ecológica electrónica de primer nivel.
Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente el contenido de respaldo en pantalla en el caso poco probable de una falla de la aplicación o la fuente de entrada. Simplemente seleccione una conexión de entrada principal y una conexión a FailOver, y estará listo para recibir la protección instantánea del contenido.
Uso compartido de pantalla de forma inalámbrica mediante la red Wi-Fi existente para conectar dispositivos de manera instantánea y segura, o bien utilice nuestro dispositivo opcional de interacción HDMI para proyectar directamente a la pantalla sin necesidad de conectarse a la red segura.
Desbloquee el potencial, la versatilidad y la inteligencia dentro de sus pantallas Philips Signage 3650 EcoDesign. Esta revolucionaria plataforma en la nube permite tener completamente el control, con una instalación y una configuración simplificadas, monitoreo y control de pantallas, actualización del firmware, administración de listas de reproducción y configuración de programas de alimentación. Lo que permite ahorrar tiempo, energía y ayudar con el impacto medioambiental.
Programe contenido fácilmente para reproducir desde un USB o desde la memoria interna. La pantalla profesional de Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido que desee y, a continuación, volverá al modo de espera una vez que haya finalizado la reproducción.
Imagen/pantalla
Conectividad
Comodidad
Sonido
Potencia eléctrica
Resolución de pantalla compatible
Dimensiones
Condiciones de funcionamiento
Aplicaciones multimedia
Reproductor interno
Accesorios
Varios
