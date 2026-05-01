9006PRB1
Tipo de lámpara: HB4
12 V, 55 W
Hasta un 30% más de visión
La mejor relación precio-calidad
Cantidad de bombillas: 1
Nuestras soluciones de iluminación ofrecen un haz de luz potente y preciso con una emisión de luz máxima. Los focos Vision generan un haz más largo para una mayor seguridad y comodidad. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas.
La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.
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