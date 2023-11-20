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AJ3122 Clock Radio
Descontinuado
Asistencia técnica
AJ3122/12
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Mi reloj Philips está conectado a la fuente de alimentación, ¿por qué debo usar también la batería?
¿Cómo configuro una alarma en mi radio reloj Philips?
¿Cómo desactivo la alarma de mi radio reloj Philips?
¿Cómo limpio mi dispositivo Philips?
No puedo manejar el despertador de Philips cuando funciona con la batería.
Mi radio reloj Philips dejó de funcionar.
No puedo ajustar el volumen BUZZER de mi dispositivo Philips.