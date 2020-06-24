Descontinuado
AJ3122/12
Despertate con tu radio preferida o el sonido de la alarma. Sólo tenés que configurar la alarma del radio reloj Philips para despertarte con la música de la última emisora de radio que escuchaste o uno de los sonidos de alarma predeterminados. Cuando llega la hora de despertarse, el radio reloj Philips se enciende automáticamente y reproduce la radio o el sonido de alarma que elegiste.
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Opiniones
El macho
24/06/2020
Argentina
Comprador verificado
Usuario satisfecho
Muy buena calidad de terminación y durabilidad.. Totalmente recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3122 Radio reloj
Sí, recomiendo este producto
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ok24
06/09/2015
Argentina
muy baja recepcio de la radio
la recepcion de la radio es muy mala. y para el costo del producto
Esta reseña se realizó para AJ3122 Radio reloj
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