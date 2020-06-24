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Descontinuado

AJ3122 Clock Radio

AJ3122/12

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Despertate con tu radio preferida o el sonido de la alarma

Despertate con tu radio preferida o el sonido de la alarma

Despertate con tu radio preferida o el sonido de la alarma. Sólo tenés que configurar la alarma del radio reloj Philips para despertarte con la música de la última emisora de radio que escuchaste o uno de los sonidos de alarma predeterminados. Cuando llega la hora de despertarse, el radio reloj Philips se enciende automáticamente y reproduce la radio o el sonido de alarma que elegiste.

Sintonizador FM/AM para disfrutar de la radio

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de 5

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Opiniones

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24/06/2020

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Usuario satisfecho

Muy buena calidad de terminación y durabilidad.. Totalmente recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3122 Radio reloj

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06/09/2015

Argentina

Argentina

muy baja recepcio de la radio

la recepcion de la radio es muy mala. y para el costo del producto

Esta reseña se realizó para AJ3122 Radio reloj

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