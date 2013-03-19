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Descontinuado

Radio reloj despertador para iPod/iPhone

AJ5300D/37

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Despiértate con tus canciones favoritas

Levántate lleno de energía con este radio reloj de Philips. La aplicación gratuita de Philips ofrece una excelente experiencia al despertar y al escuchar radio, mientras que la potencia de salida de 4 W RMS ofrece un nítido sonido. Simplemente conecta un iPod o iPhone, incluso si están en su estuche.

Ver todos los beneficios

del iPod/iPhone y de la radio

Despiértate con tus canciones favoritas

  • con conector de 30 pines

  • para iPod/iPhone

  • FM, alarma doble

  • 4 W

Alarma suave para vivir un agradable despertar

Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.

Alarma doble para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Alarma doble para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Aplicación HomeStudio gratuita que ofrece experiencias al despertar y al escuchar radio

Aplicación HomeStudio gratuita que ofrece experiencias al despertar y al escuchar radio

No hay mejor forma de despertarse o escuchar la radio que con esta aplicación HomeStudio gratuita de Philips. Solo tenés que descargar la aplicación en App Store de Apple para disfrutar de una amplia variedad de emocionantes funciones. La configuración de alarma avanzada, por ejemplo, te ofrece mayor flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el volumen, la duración, la fecha y el sonido de la alarma. También disfrutarás de una interfaz de usuario mejorada para escuchar la radio, con funciones de presintonías fáciles de usar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

19/03/2013

España

España

es un producto de gran calidad y bonito diseño

ademas de su bonito diseño, es un producto muy practico y de gran calidad. lo recomiendo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ5300D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ5300D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

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