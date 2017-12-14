Descontinuado
4.2
de 5
18
Opiniones
94%
ha recomendado este producto
Man2017
14/12/2017
Central América
Excelente máquina para afeitar. Corte suave y preciso.
Proporciona un corte suave. Es excelente y la recomiendo. Es confortable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
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paticoxz
25/02/2019
Colombia
Magnifico
Es un producto que ayuda en la economía, porque evita la compra de maquinas desechables, jabón para afeitar y ahorro de agua.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
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Jcarrero
27/08/2018
Colombia
Excelente afeitadora
Está afeitadora es excelente para uso tanto en seco como en la ducha y en húmedo. Tiene un gran desempeño.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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