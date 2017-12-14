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Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry

AT610/14

4.2
| (18) Opiniones | 94% ha recomendado este producto
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4.2

de 5

18

Opiniones

94%

ha recomendado este producto

14/12/2017

Central América

Central América

Excelente máquina para afeitar. Corte suave y preciso.

Proporciona un corte suave. Es excelente y la recomiendo. Es confortable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT610/14 Electric Shaver Wet & Dry

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25/02/2019

Colombia

Colombia

Magnifico

Es un producto que ayuda en la economía, porque evita la compra de maquinas desechables, jabón para afeitar y ahorro de agua.

Sí, recomiendo este producto

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27/08/2018

Colombia

Colombia

Excelente afeitadora

Está afeitadora es excelente para uso tanto en seco como en la ducha y en húmedo. Tiene un gran desempeño.

Sí, recomiendo este producto

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