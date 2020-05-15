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  • Afeitado corporal suave
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Descontinuado

Bodygroom series 3000Afeitadora corporal para la ducha

BG3005/15

4
| (367) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Afeitado corporal suave
La serie 3000 se diseñó para recortar el vello, sin comprometer la protección de la piel. Puedes usar la afeitadora suave con la piel o recortar el vello con el peine recortador de 3 mm.
Ver todos los beneficios

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Diseñado para proteger incluso las zonas sensibles

Afeitado corporal suave

  • Afeitadora suave con la piel

  • 1 peine recortador extraíble, 3 mm

  • 40 min de uso sin cable/8 h de carga

Cuidado corporal completo y suave

Ahora puedes recortar y afeitar con confianza en todo el cuerpo con un solo aparato. Este recortador corporal para hombres de Philips corta el vello en 3 longitudes diferentes para obtener resultados limpios y uniformes en la espalda, los hombros, el pecho, los abdominales, las axilas, los brazos, las ingles y las piernas.

Protege la piel durante el rasurado o el recorte

Protege la piel durante el rasurado o el recorte

La afeitadora corporal para hombre está diseñada a fin de capturar vello corto, largo y grueso en una sola pasada. El cabezal de la afeitadora cuenta con puntas redondeadas patentadas y una lámina hipoalergénica para proteger la piel de cortes y rasguños.

Incluye 1 peine recortador para conseguir un corte natural (3 mm)

Incluye 1 peine recortador para conseguir un corte natural (3 mm)

Coloca el peine recortador incluido de 3 mm en la afeitadora para recortar a una longitud fija de 3 mm. También puedes usarla sin el peine recortador para obtener un resultado más al ras. En caso de vello más grueso, se recomienda recortar previamente con el peine recortador.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

367

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

15/05/2020

Chile

Chile

Comprador verificado

Cumple perfectamente

El producto cumple perfectamente , pero el problema es que ya casi no existe , es muy complicado encontrarlo y cuando lo encuentras es muy caro .

Ventajas

No corta nada

Contras

No se encuentra disponible

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Afeitadora corporal para la ducha

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Afeitadora corporal para la ducha

04/06/2025

Central América

Central América

Fiabilidad

El producto es altamente resistente y fiable. Me gusta que recorta eficientemente. Me gustaría comprar sus repuestos en Costa Rica.

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3007/01 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3007/01 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Me gusta mucho

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-03

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-03

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 