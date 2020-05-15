Descontinuado
Afeitadora suave con la piel
1 peine recortador extraíble, 3 mm
40 min de uso sin cable/8 h de carga
Ahora puedes recortar y afeitar con confianza en todo el cuerpo con un solo aparato. Este recortador corporal para hombres de Philips corta el vello en 3 longitudes diferentes para obtener resultados limpios y uniformes en la espalda, los hombros, el pecho, los abdominales, las axilas, los brazos, las ingles y las piernas.
La afeitadora corporal para hombre está diseñada a fin de capturar vello corto, largo y grueso en una sola pasada. El cabezal de la afeitadora cuenta con puntas redondeadas patentadas y una lámina hipoalergénica para proteger la piel de cortes y rasguños.
Coloca el peine recortador incluido de 3 mm en la afeitadora para recortar a una longitud fija de 3 mm. También puedes usarla sin el peine recortador para obtener un resultado más al ras. En caso de vello más grueso, se recomienda recortar previamente con el peine recortador.
4.0
de 5
367
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
15/05/2020
Chile
Comprador verificado
Cumple perfectamente
El producto cumple perfectamente , pero el problema es que ya casi no existe , es muy complicado encontrarlo y cuando lo encuentras es muy caro .
Ventajas
No corta nada
Contras
No se encuentra disponible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Afeitadora corporal para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Afeitadora corporal para la ducha
Azatth
04/06/2025
Central América
Fiabilidad
El producto es altamente resistente y fiable. Me gusta que recorta eficientemente. Me gustaría comprar sus repuestos en Costa Rica.
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3007/01 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3007/01 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
11/07/2026
España
Comprador verificado
Me gusta mucho
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-03
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-03
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.