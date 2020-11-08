Descontinuado
4.8
de 5
46
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
a.riosa
08/11/2020
Chile
Producto cumple con lo esperare
Muy buen secador de pelo. Lo compramos con mi señora, quien es la principal usuaria. El tiempo y velocidad de secado es muy eficiente.
Ventajas
Rapidez en el secado de pelo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador de cabello profesional
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador de cabello profesional
mahina.mon
09/08/2021
España
Parte de la promoción
Peso ligera y buen funcionamiento
El secador dispone de bastante potencia de secado, pero al mismo tiempo no quema el pelo si lo acercas demasiado, además es muy ergonómico porque con la potencia que tiene el secador su peso es bastante ligero. Por otro en cuanto a la estética es un secador bastante sencillo y de fácil manejo pero al mismo tiempo elegante y clásico.
Ventajas
Su potencia
Contras
De momento no le encuentro ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
03/08/2021
España
Comprador verificado
El secador que necesitaba
Me ha encantado, estoy muy contenta con el, con todas sus funciones. En el momento que estamos ahora en verano me gusta mucho como seca en frío, con casi ningún secador lo usaba porque no me gustaba como se queda el pelo pero este es una maravilla
Ventajas
Velocidad de secado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro