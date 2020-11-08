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Descontinuado

DryCare BHD274/00 Secador de cabello profesional

BHD274/00

4.8
| (46) Opiniones | 98% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.8

de 5

46

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

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08/11/2020

Chile

Chile

Producto cumple con lo esperare

Muy buen secador de pelo. Lo compramos con mi señora, quien es la principal usuaria. El tiempo y velocidad de secado es muy eficiente.

Ventajas

Rapidez en el secado de pelo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador de cabello profesional

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador de cabello profesional

09/08/2021

España

España

Peso ligera y buen funcionamiento

El secador dispone de bastante potencia de secado, pero al mismo tiempo no quema el pelo si lo acercas demasiado, además es muy ergonómico porque con la potencia que tiene el secador su peso es bastante ligero. Por otro en cuanto a la estética es un secador bastante sencillo y de fácil manejo pero al mismo tiempo elegante y clásico.

Ventajas

Su potencia

Contras

De momento no le encuentro ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

03/08/2021

España

España

Comprador verificado

El secador que necesitaba

Me ha encantado, estoy muy contenta con el, con todas sus funciones. En el momento que estamos ahora en verano me gusta mucho como seca en frío, con casi ningún secador lo usaba porque no me gustaba como se queda el pelo pero este es una maravilla

Ventajas

Velocidad de secado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD272/00 Secador Pro

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