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  • Protege y peina con menos daño por calor*
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Descontinuado

7000 SeriesPlancha para el cabello

BHS732

4.6
| (65) Opiniones | 95% ha recomendado este producto
Protege y peina con menos daño por calor*
Protege y estiliza con la tecnología ThermoShield para reducir el daño por calor con una temperatura constante y iones minerales para reducir el impacto de los rayos UV. Para crear diversos estilos, con cuidado y sin frizz para tu cabello.
Ver todos los beneficios

Con tecnología ThermoShield y iones minerales

Protege y peina con menos daño por calor*

  • Tecnología ThermoShield

  • Cuidado iónico mineral

  • alisado un 50 % más rápido

  • Funda enrollable resistente al calor

Tecnología ThermoShield para reducir los daños por calor

Tecnología ThermoShield para reducir los daños por calor

La tecnología ThermoShield le permite estilizar su cabello con un menor daño por calor. Su sensor regula la temperatura de modo que, de la raíz a la punta, el cabello quede completamente uniforme.

Los iones minerales reducen el daño de los rayos UV

Los iones minerales reducen el daño de los rayos UV

Los iones minerales ayudan a reducir el impacto negativo de los rayos UV y el daño en la superficie del cabello. Menos daños por rayos UV mantendrán su cabello suave y versátil.

Rango de temperatura de 120 °C a 230 °C

Elija entre un rango de temperatura de 120 °C a 230 °C para garantizar resultados duraderos y minimizar el riesgo de dañar el cabello.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

65

Opiniones

95%

ha recomendado este producto

2

16/09/2023

Chile

Chile

Excelente alisadora

Una alisadora que cumple con lo que promete alisado súper rápido cuidado del cabello su aceite protege y da brillo y suavidad la mo!

Ventajas

Liviana liso perfecto

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS732/00 Plancha para el cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS732/00 Plancha para el cabello

15/11/2023

España

España

Comprador verificado

Una buena plancha de pelo

Llevo usando esta plancha de pelo Philips un mes y me encanta. El diseño es muy elegante. La puedo llevar de viaje porque no ocupa espacio en la maleta. Se calienta y se enfría al apagarla enseguida. En comparación con mi antigua plancha, es mejor porque no daña mi cabello. Deja el pelo liso y suave! La recomiendo

Ventajas

Eficacia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHS530/00 Plancha de pelo

16/06/2023

España

España

Comprador verificado

Simplemente perfecta

Me encanta y el título lo dice todo. Es perfecta y muy util

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series BHS752/00 Plancha de pelo

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Avisos legales

  1. Se logró el mismo resultado de estilo con una menor exposición al calor a 180 °C frente a HP8361 a 210 °C

  2. Nro.2-HP *vs HP8361

  3. vs HP8361