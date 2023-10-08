Pruébala 90 días sin riesgo
Compra tu depiladora Philips y pruébala en casa por hasta 90 días. Si no te convence, puedes devolverla y recuperar tu dinero.
Descontinuado
5 años de garantía
Con tecnología SenseIQ
Zonas de precisión, cuerpo, cara
Con sensor SmartSkin
Uso con y sin cable
3 accesorios inteligentes
Comience con la fase inicial de cuatro tratamientos solo cada dos semanas, lo cual representa la mitad del número de tratamientos en comparación con otras marcas. Luego, realice un retoque mensual para mantener los resultados.
4.3
de 5
199
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
M_lb
08/10/2023
Chile
Comprador verificado
Me encanta
La recomiendo. Llevo 4 sesiones (2 meses) y en una zona yaaaa no crecen vellos, en otra zona necesito una sesión adicional porque aún crecen algunos vellos. Es rápido en casa, no necesito trasladarme, pero también me imagino que quedan zonas sin tratamiento al haberlo uno mismo.
Ventajas
Comodidad al hacerlo en casa
Contras
Pueden quedar zonas sin tratamiento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL
16/07/2023
Chile
Fantastico
Fue un regalo de mi pareja Camilo S y desde que lo ocupo me ha comentado que no le pican mis besos y caricias.
Ventajas
Fácil Manejo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL
Luis asdasd
09/12/2022
Chile
Comprador verificado
Muy buen producto
Producto funciona aeecuadamente, los pelitos crecen mas lentamente luego de la segunda sesión, ademas se sienten mas finos al tacto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 Dispositivo de depilación IPL
Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 77% en las piernas, 64% en la línea del bikini y 64% en las axilas
Resultado medio de reducción de vello: 58% tras 12 tratamientos
Los resultados pueden variar al realizar el programa de tratamiento, probado en piernas.
Al realizar el programa de tratamiento
Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips
Estudio realizado en los Países Bajos y Austria con 46 mujeres: Resultados después de 3 tratamientos en las piernas, bikini, axilas y 2 tratamientos en la cara
Basado en un uso sin cable, en el tamaño de ventana y en accesorios curvos
Prueba realizada en 2020, en Reino Unido, en 190 encuestados