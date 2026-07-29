Pruébala 90 días sin riesgo
Compra tu depiladora Philips y pruébala en casa por hasta 90 días. Si no te convence, puedes devolverla y recuperar tu dinero.
Descontinuado
5 años de garantía
Con tecnología SenseIQ
Axilas, bikini, cuerpo, cara
Con sensor SmartSkin
Uso con y sin cable
IPL significa luz pulsada intensa. Philips Lumea aplica suaves pulsos de luz en la raíz del vello, lo que hace que el folículo entre en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello que crece en el cuerpo disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar que el vello vuelva a crecer es seguro y suave, incluso en zonas sensibles. Philips Lumea está clínicamente probado y desarrollado con dermatólogos para que el tratamiento sea sencillo y eficaz, desde la comodidad de su propio hogar.
En estudios objetivos, se muestra hasta un 92 % de reducción del vello después de tres tratamientos**.Realice los primeros cuatro tratamientos cada dos semanas y los siguientes ocho tratamientos cada cuatro semanas. Después de 12 tratamientos, puede disfrutar seis meses de una piel suave sin vello*.
Philips Lumea Prestige es eficaz para una amplia gama de tipos de cabello y piel. Funciona en cabellos rubios oscuros, castaños y negros naturales y en tonos de piel desde muy blancos hasta marrones oscuros. IPL trabaja con el contraste entre el pigmento del color del cabello y el pigmento en el tono de piel, por lo que (como sucede con otros tratamientos con IPL) Lumea no sirve para tratar vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo. Tampoco es indicado para pieles muy negras.
Premios
4.5
de 5
832
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
29/07/2026
Chile
La mejor inversión 😍
Chicas la mejor compra que pueden regalarse! No lo duden ✨
Ventajas
A favor totalmente , a todas mis amigas les digo que se la compren
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-07-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-07-29
Isaaaa
07/07/2026
Chile
Una buena compra, ya que tendrás un equipo de muy buen funcionamiento y utilidad por mucho tiempo y respecto a los bellos, voy por mi 3ra sesión, que son cada 2 semanas y los resultados han sido muy favorables, no es ruidosa, no lastima, un excelente producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-06-07
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-06-07
Lumi8
11/05/2026
Chile
Buen producto
Llevo 3 sesiones de tratamiento y los vellos han disminuido
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-04-26
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-04-26
Medianas de reducciones de vello después de 12 tratamientos: 78 % en piernas, 64 % en la línea de bikini, 65 % en las axilas
Medido en las piernas, luego de tres tratamientos, 27 de 55 mujeres alcanzan el 92 % o más de los resultados
Si se sigue el programa de tratamiento
Estudio desarrollado en los Países Bajos y en Austria con 56 mujeres: resultados después de tres tratamientos en las axilas, la línea de bikini y las piernas, y después de dos tratamientos en la cara
La vida útil de la lámpara no extiende la garantía internacional de 2 años de Philips
Cuando se sigue el programa del tratamiento. Calculado para usar en la parte inferior de las piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no extiende la garantía internacional de 2 años de Philips