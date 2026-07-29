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Descontinuado

Lumea PrestigeDispositivo de depilación IPL

BRI956/00

4.5
| (832) Opiniones | 93% ha recomendado este producto

1 premio

Disfrute de 6 meses de piel suave sin vello*
El Philips Lumea Prestige con tecnología SenseIQ es nuestro dispositivo IPL más eficaz. Diseñado para un uso cómodo en casa, los accesorios inteligentes de Lumea se adaptan perfectamente a las curvas del cuerpo y ofrecen programas personalizados para cada zona.
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5 años de garantía

Cuatro accesorios inteligentes para obtener resultados óptimos

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  • Con tecnología SenseIQ

  • Axilas, bikini, cuerpo, cara

  • Con sensor SmartSkin

  • Uso con y sin cable

Tecnología IPL experta en casa, desarrollada con dermatólogos

Tecnología IPL experta en casa, desarrollada con dermatólogos

IPL significa luz pulsada intensa. Philips Lumea aplica suaves pulsos de luz en la raíz del vello, lo que hace que el folículo entre en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello que crece en el cuerpo disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar que el vello vuelva a crecer es seguro y suave, incluso en zonas sensibles. Philips Lumea está clínicamente probado y desarrollado con dermatólogos para que el tratamiento sea sencillo y eficaz, desde la comodidad de su propio hogar.

Tratamiento suave y eficaz comprobado

Tratamiento suave y eficaz comprobado

En estudios objetivos, se muestra hasta un 92 % de reducción del vello después de tres tratamientos**.Realice los primeros cuatro tratamientos cada dos semanas y los siguientes ocho tratamientos cada cuatro semanas. Después de 12 tratamientos, puede disfrutar seis meses de una piel suave sin vello*.

Adecuada para una amplia gama de tipos de cabello y piel

Adecuada para una amplia gama de tipos de cabello y piel

Philips Lumea Prestige es eficaz para una amplia gama de tipos de cabello y piel. Funciona en cabellos rubios oscuros, castaños y negros naturales y en tonos de piel desde muy blancos hasta marrones oscuros. IPL trabaja con el contraste entre el pigmento del color del cabello y el pigmento en el tono de piel, por lo que (como sucede con otros tratamientos con IPL) Lumea no sirve para tratar vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo. Tampoco es indicado para pieles muy negras.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

832

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

29/07/2026

Chile

Chile

La mejor inversión 😍

Chicas la mejor compra que pueden regalarse! No lo duden ✨

Ventajas

A favor totalmente , a todas mis amigas les digo que se la compren

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2026-07-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2026-07-29

07/07/2026

Chile

Chile

Una buena compra, ya que tendrás un equipo de muy buen funcionamiento y utilidad por mucho tiempo y respecto a los bellos, voy por mi 3ra sesión, que son cada 2 semanas y los resultados han sido muy favorables, no es ruidosa, no lastima, un excelente producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2026-06-07

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Date of Use 2026-06-07

11/05/2026

Chile

Chile

Buen producto

Llevo 3 sesiones de tratamiento y los vellos han disminuido

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2026-04-26

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Date of Use 2026-04-26

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Avisos legales

  1. Medianas de reducciones de vello después de 12 tratamientos: 78 % en piernas, 64 % en la línea de bikini, 65 % en las axilas

  2. Medido en las piernas, luego de tres tratamientos, 27 de 55 mujeres alcanzan el 92 % o más de los resultados

  3. Si se sigue el programa de tratamiento

  4. Estudio desarrollado en los Países Bajos y en Austria con 56 mujeres: resultados después de tres tratamientos en las axilas, la línea de bikini y las piernas, y después de dos tratamientos en la cara

  5. La vida útil de la lámpara no extiende la garantía internacional de 2 años de Philips

  6. Cuando se sigue el programa del tratamiento. Calculado para usar en la parte inferior de las piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no extiende la garantía internacional de 2 años de Philips