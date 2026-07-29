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  • Di adiós al vello durante 12 meses*
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Descontinuado

Lumea IPL 9000 SeriesDispositivo de depilación IPL

BRI958/00

4.5
| (832) Opiniones | 93% ha recomendado este producto
Di adiós al vello durante 12 meses*
La depilación IPL más eficaz, 12 meses después de un ciclo de tratamiento completo.** La tecnología IPL con SenseIQ elimina de forma duradera el vello corporal en la comodidad de su hogar. Consiga una piel suave como en el salón de estética gracias a la guía personalizada de la aplicación de Lumea IPL.
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  • Con tecnología SenseIQ

  • Axilas, línea del bikini, cuerpo, cara

  • Con sensor SmartSkin

  • Uso con y sin cable

  • 4 accesorios inteligentes

Resultados rápidos con tratamientos solo cada dos semanas

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Comience con la fase inicial de cuatro tratamientos solo cada dos semanas, lo cual representa la mitad del número de tratamientos en comparación con otras marcas. Luego, realice un retoque mensual para mantener los resultados.

Tratamiento personalizado de depilación IPL

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Suave y eficaz para lograr una piel suave por más tiempo

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Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

832

Opiniones

93%

ha recomendado este producto

29/07/2026

Chile

Chile

La mejor inversión 😍

Chicas la mejor compra que pueden regalarse! No lo duden ✨

Ventajas

A favor totalmente , a todas mis amigas les digo que se la compren

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2026-07-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2026-07-29

07/07/2026

Chile

Chile

Una buena compra, ya que tendrás un equipo de muy buen funcionamiento y utilidad por mucho tiempo y respecto a los bellos, voy por mi 3ra sesión, que son cada 2 semanas y los resultados han sido muy favorables, no es ruidosa, no lastima, un excelente producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2026-06-07

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Date of Use 2026-06-07

11/05/2026

Chile

Chile

Buen producto

Llevo 3 sesiones de tratamiento y los vellos han disminuido

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL

Date of Use 2026-04-26

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Date of Use 2026-04-26

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Avisos legales

  1. Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 77% en las piernas, 64% en la línea del bikini y 64% en las axilas

  2. Resultado medio de reducción de vello: 58% tras 12 tratamientos

  3. Los resultados pueden variar al realizar el programa de tratamiento, probado en piernas.

  4. Al realizar el programa de tratamiento

  5. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips

  6. Estudio realizado en los Países Bajos y Austria con 46 mujeres: Resultados después de 3 tratamientos en las piernas, bikini, axilas y 2 tratamientos en la cara

  7. Basado en un uso sin cable, en el tamaño de ventana y en accesorios curvos

  8. Prueba realizada en 2020, en Reino Unido, en 190 encuestados