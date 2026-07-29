Pruébala 90 días sin riesgo
Compra tu depiladora Philips y pruébala en casa por hasta 90 días. Si no te convence, puedes devolverla y recuperar tu dinero.
Descontinuado
5 años de garantía
Con tecnología SenseIQ
Axilas, línea del bikini, cuerpo, cara
Con sensor SmartSkin
Uso con y sin cable
4 accesorios inteligentes
Comience con la fase inicial de cuatro tratamientos solo cada dos semanas, lo cual representa la mitad del número de tratamientos en comparación con otras marcas. Luego, realice un retoque mensual para mantener los resultados.
4.5
de 5
832
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
29/07/2026
Chile
La mejor inversión 😍
Chicas la mejor compra que pueden regalarse! No lo duden ✨
Ventajas
A favor totalmente , a todas mis amigas les digo que se la compren
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-07-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-07-29
Isaaaa
07/07/2026
Chile
Una buena compra, ya que tendrás un equipo de muy buen funcionamiento y utilidad por mucho tiempo y respecto a los bellos, voy por mi 3ra sesión, que son cada 2 semanas y los resultados han sido muy favorables, no es ruidosa, no lastima, un excelente producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-06-07
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Date of Use 2026-06-07
Lumi8
11/05/2026
Chile
Buen producto
Llevo 3 sesiones de tratamiento y los vellos han disminuido
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-04-26
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige BRI947/00 Dispositivo de depilación IPL
Date of Use 2026-04-26
Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 77% en las piernas, 64% en la línea del bikini y 64% en las axilas
Resultado medio de reducción de vello: 58% tras 12 tratamientos
Los resultados pueden variar al realizar el programa de tratamiento, probado en piernas.
Al realizar el programa de tratamiento
Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips
Estudio realizado en los Países Bajos y Austria con 46 mujeres: Resultados después de 3 tratamientos en las piernas, bikini, axilas y 2 tratamientos en la cara
Basado en un uso sin cable, en el tamaño de ventana y en accesorios curvos
Prueba realizada en 2020, en Reino Unido, en 190 encuestados