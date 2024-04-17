ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Parlante portátil inalámbrico

Descontinuado

Asistencia técnica

Parlante portátil inalámbrico

BT150W/00

Parlante portátil inalámbrico

Descontinuado

Ir a la tienda

Disponible en

Blanco
Blanco
Negro
Negro

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 325.3 kB
  • 17 April 2024

Manual del usuario

  • PDF archivo, 3 MB
  • 29 November 2023

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.