Descontinuado
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas de acero inoxidable
60 min de uso sin cable/1 h de carga
Sistema Lift & Trim
Perfecto para barbas, el cortabarba Philips cuenta con nuestro nuevo sistema Lift & Trim: un peine recortador que levanta y guía el vello al nivel de las cuchillas para un recorte uniforme.
Las cuchillas autoafilables de acero del cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un recorte perfecto y seguro, siempre.
Diseñadas para prevenir arañazos e irritación, las cuchillas tienen puntas redondeadas para un contacto más suave con la piel.
4.3
de 5
115
Opiniones
87%
ha recomendado este producto
01/03/2021
Chile
Muy bueno
Fantástico recorta increíble, nunca pierde el Filo
Ventajas
Lo mejor no daña no pierde filo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Cortabarba
Patrick13
29/07/2020
Chile
Comprador verificado
Cómoda
Es cómoda fácil de usar y segura , y se ve de calidad
Ventajas
Por las razones que dije antes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer
Pablo223
12/06/2020
Chile
Excelente máquina
Se la regalé a mi pareja y está feliz. Muy versátil y util en muchos sentidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 BT3216/14 Beard trimmer
El sistema Lift & Trim corta un 30% más rápido en comparación con el modelo anterior de Philips