Descontinuado
Bluetooth®
Batería recargable
2 W
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.
4.2
de 5
22
Opiniones
95%
ha recomendado este producto
omaree
15/02/2018
España
Alta calidad.
Me encantó el producto. Precio accesible por excelente fidelidad y calidad en el sonido. Lo recomiendo ampliamente
Esta reseña se realizó para BT50L Parlante portátil inalámbrico
Esta reseña se realizó para BT50L Parlante portátil inalámbrico
ArdanHH
18/01/2018
España
Un excelente altavoz
El producto lo adquirí en un supermercado por un buen precio, un precio por debajo de otras marcas de la competencia, y la verdad vale mucho la pena. Me ha sorprendido que a pesar de su tamaño tiene una potencia de sonido alta y emite muy bien los tonos bajos. Su conectividad con los dispositivos iOS, Android y SymbianOS es buena. Ademas, se carga rápidamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT50A Parlante portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT50A Parlante portátil inalámbrico
Ariga86
14/04/2016
España
Comprador verificado
Excelente calidad/precio
No tengo ninguna queja de este producto, se oye muy bien y tiene un precio muy asequible. El único punto en contra es que no tiene un regulador de sonido integrado y hay que bajar el volumen desde el móvil u ordenador.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT50A Parlante portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BT50A Parlante portátil inalámbrico