Descontinuado
Posiciones de precisión de 0,2 mm
Cuchillas autoafilables de metal
Hasta 90 minutos de uso/1 hora de carga
Sistema Lift & Trim PRO
La barba no tiene ninguna posibilidad. El sistema Lift&Trim Pro atrapa todos los vellos cortos y los levanta hacia las cuchillas para lograr un corte preciso, sin dejar de ser una cortadora ideal para barbas largas.
Las cuchillas con doble afilado garantizan que se logren bordes precisos y un recorte superior; son ideales para los vellos más gruesos. No requieren lubricante ni cuchillas de repuesto.
Cortá al largo exacto que desees. Simplemente girá el dial de precisión a una de las 40 posiciones de largo entre 0,4 y 10 mm en incrementos de 0,2 mm.
Premios
4.5
de 5
85
Opiniones
93%
ha recomendado este producto
Parchecu
02/07/2024
Chile
Funciona muy bien, sigan vendiéndola
Mi hermano se fue de la casa y se llevó la corta barbas que compartíamos. Pónganla de nuevo en stock para comprarme una, pls.
Ventajas
Corta bien la barba.
Contras
No tiene cabezal pequeño para cortarse mejor el bigote, pero igual lo hace bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5502/15 Cortabarba
andMPR07
18/03/2018
Chile
Espectacular
Extraordinario producto para modelar Barba muy buena maquina su carga y duración es espectacular ... la Recomiendo... gran diseño una bella maquina ... Como siempre Philips se pasa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Cortabarba
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5200/15 Cortabarba
Julio1966
28/11/2023
España
Comprador verificado
Básico y preciso
Es un producto funcional que hace bien lo que hace. Tiene potencia corta bien rasura eficazmente buen profucto
Ventajas
La potencia y el cirte
Contras
El peine de corte es muy aparatoso y fácil de romper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Barbero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 5000 BT5522/15 Barbero
Comparado con el modelo anterior de Philips