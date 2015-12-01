Descontinuado
BT9290/32
Precisión definitiva
Disfruta de un control asombroso en los contornos con la exclusiva guía láser, que te permite crear con confianza el estilo preciso y simétrico que deseas.
Ajuste de precisión de 0,2 mm
Recortador con doble extremo metálico
60 min de uso inalámbrico/1 h de carga
con guía láser
El exclusivo sistema de guía láser proyecta una línea definida para alinear previamente el estilo antes de recortar. La guía señala dónde se recortará el vello para que lo hagas bien en todo momento.
Para seleccionar la longitud de corte que prefieras, solo tienes que girar la rueda de ajuste de longitud de corte del mango hasta que se muestre la longitud que deseas. La longitud elegida se bloqueará para disfrutar de un corte preciso y uniforme.
Retira el peine recortador de longitud ajustable y debajo encontrarás un recortador de precisión doble. De un lado es un recortador de 32 mm de alto rendimiento. Al darle la vuelta encontrarás un recortador de precisión ancho de 15 mm, perfecto para alcanzar lugares pequeños, como debajo de la nariz o alrededor de la boca. Está diseñado para cortar muy cerca a la raíz y, al mismo tiempo, proteger tu piel. Su diseño pequeño y en ángulo hace muy fácil ver lo que estás haciendo para lograr líneas y detalles finos.
3.6
de 5
18
Opiniones
tinini
01/12/2015
España
Comprador verificado
Es lo que buscaba
Después de varios años de utilizar un diseño anterior de esta marca, tuve que sustituirlo, compre otro producto porque era más barato. Al cabo de seis meses lo tuve bastante claro, era momento de volver a mi marca de siempre. Espero poder utilizarla durante tanto tiempo como la primera.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
momo68
21/10/2014
España
Excelente resultado la guía laser muy útil
Un magnífico producto con una precisión importante. La guía laser es de gran ayuda para perfilar. Me ha encantado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
CGS90
14/04/2014
España
Muy buen producto.
Producto perfecto, es sin duda lo que iba buscando.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer