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Descontinuado

Beardtrimmer series 9000Recortador de barba resistente al agua

BT9290/32

3.6

| (18) Opiniones

Precisión definitiva

Disfruta de un control asombroso en los contornos con la exclusiva guía láser, que te permite crear con confianza el estilo preciso y simétrico que deseas.

Ver todos los beneficios

El único cortabarba con guía láser

Precisión definitiva

  • Ajuste de precisión de 0,2 mm

  • Recortador con doble extremo metálico

  • 60 min de uso inalámbrico/1 h de carga

  • con guía láser

Usa la exclusiva guía láser para lograr resultados precisos y simétricos

Usa la exclusiva guía láser para lograr resultados precisos y simétricos

El exclusivo sistema de guía láser proyecta una línea definida para alinear previamente el estilo antes de recortar. La guía señala dónde se recortará el vello para que lo hagas bien en todo momento.

La rueda de ajuste asegura el ajuste de largo que elegiste

La rueda de ajuste asegura el ajuste de largo que elegiste

Para seleccionar la longitud de corte que prefieras, solo tienes que girar la rueda de ajuste de longitud de corte del mango hasta que se muestre la longitud que deseas. La longitud elegida se bloqueará para disfrutar de un corte preciso y uniforme.

Recortador doble: extremos de 32 y 15 mm para lograr detalles perfectos

Recortador doble: extremos de 32 y 15 mm para lograr detalles perfectos

Retira el peine recortador de longitud ajustable y debajo encontrarás un recortador de precisión doble. De un lado es un recortador de 32 mm de alto rendimiento. Al darle la vuelta encontrarás un recortador de precisión ancho de 15 mm, perfecto para alcanzar lugares pequeños, como debajo de la nariz o alrededor de la boca. Está diseñado para cortar muy cerca a la raíz y, al mismo tiempo, proteger tu piel. Su diseño pequeño y en ángulo hace muy fácil ver lo que estás haciendo para lograr líneas y detalles finos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.6

de 5

18

Opiniones

01/12/2015

España

España

Comprador verificado

Es lo que buscaba

Después de varios años de utilizar un diseño anterior de esta marca, tuve que sustituirlo, compre otro producto porque era más barato. Al cabo de seis meses lo tuve bastante claro, era momento de volver a mi marca de siempre. Espero poder utilizarla durante tanto tiempo como la primera.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

21/10/2014

España

España

Excelente resultado la guía laser muy útil

Un magnífico producto con una precisión importante. La guía laser es de gran ayuda para perfilar. Me ha encantado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

14/04/2014

España

España

Muy buen producto.

Producto perfecto, es sin duda lo que iba buscando.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterproof beard trimmer

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