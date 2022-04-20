Descontinuado
Asistencia técnica
BT9290/32
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¿Se puede recortar la barba cuando está mojada?
¿El láser de mi barbero de Philips es seguro para los ojos?
¿Para qué puedo utilizar el aparato?
¿Qué indican los números en el peine o la pantalla?
¿Puedo recargar el aparato después de cada uso o tengo que esperar hasta que se agote por completo la batería?
¿Puedo utilizar el aparato directamente enchufado a la red?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo debo recortar la barba con mi producto Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo puedo optimizar la vida útil de la batería recargable?
¿Cómo puedo recortarme la barba de forma uniforme con mi recortador de Philips?
¿Cuál es la mejor forma de utilizar mi barbero de Philips?
¿Cómo funciona la posición de longitud en mi afeitadora corporal de Philips?
¿Cómo puedo utilizar el aparato a diferentes voltajes?
¿Cómo coloco/quito un accesorio de mi afeitadora Philips?
¿Por qué no veo la luz láser?
El piloto de carga no se ilumina. ¿Cuál es el problema?
El cabezal de mi barbero de Philips no gira.
No puedo colocar el peine-guía en mi barbero de Philips.
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
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