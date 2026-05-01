Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu estilo de vida

Este radio reloj fue diseñado en base al estilo de vida actual y ofrece una función de doble alarma que te permite ajustar distintas horas para los días de semana y el fin de semana, o incluso configurar distintos ajustes de alarma para que puedan usarlo dos personas. Puedes seleccionar el mismo horario de alarma para toda la semana o un horario más temprano de lunes a viernes y un poco más tarde los fines de semana para disfrutar del descanso. Con esta práctica opción, ya no vas a tener que programar la alarma todas las noches.