Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Audio para el hogar
Todas las series
Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Descontinuado
Asistencia técnica
DC220/12
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Folleto comercial localizado
Manual del usuario - English (US)
Todas (3)
¿Puede mi dispositivo Philips mostrar la hora en el modo de radio?
¿Puedo utilizar mi radio despertador Philips para cargar mi iPod?
Mi reloj Philips está conectado a la fuente de alimentación, ¿por qué debo usar también la batería?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.