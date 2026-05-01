Descontinuado
DLC2518B/97
Cable micro USB de 1,2 m para sincronización y carga
Mantenelo cargado y conectado: cargá tus dispositivos con micro USB y sincronizá también tu smartphone con la PC para cargar o descargar actualizaciones fácilmente con este cable. Es ideal tenerlo a mano como práctico cable adicional o de repuesto.
Sincronización y carga
1,2 metros (4 pies)
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
Tené el cable USB siempre a mano para estar listo para descargar contenidos, actualizar el dispositivo o cargarlo desde una fuente USB.
El cable micro-USB a USB 2.0 incluido se utiliza con teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos portátiles con una conexión micro-USB. Llévalo contigo, ponlo en tu escritorio o sustituye el que perdiste de manera que siempre puedas conectarlo y cargarlo cuando lo necesites.