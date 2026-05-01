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Descontinuado

Cable USB-C a Lightning

DLC3104L/00

Cable USB-C a Lightning

Conecta tu iPhone a la Macbook para sincronizar música, aplicaciones, fotos, actualizaciones y mucho más. El dispositivo se cargará mientras está conectado y es compatible con cualquier cargador de soporte USB-C o de auto. Ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.

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Cable USB-C a Lightning

  • Sincronización y carga

  • 1,2 m

Compatible con cargadores USB para auto o de pared

Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.

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Especificaciones técnicas

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