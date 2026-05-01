Descontinuado
DLC3106V/00
Cable USB-A a Lightning
Conectá tu iPhone al Macbook para sincronizar música, aplicaciones, fotos, actualizaciones y mucho más. El dispositivo se cargará mientras está conectado, y es compatible con cualquier cargador de soporte USB o de auto. Ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.
Sincronización y carga
2 m
Un buen repuesto o reemplazo del cable Apple Lightning
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 480 Mbps USB 2.0
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