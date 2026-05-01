Descontinuado
DLC5203U/00
Cable trenzado de USB-A a micro USB de alta calidad
Funciona con tu cargador USB de pared o de auto existente con el conector micro USB y es ideal como repuesto o sustitución de los cables normales.
Sincronización y carga
1 metro
Cable trenzado negro
Cable de carga con kevlar para ofrecer una mayor resistencia
Cable de carga sometido a pruebas de esfuerzo más de 10.000 veces para un uso intensivo
Compatible con una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad de 480 Mbps USB 2.0
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