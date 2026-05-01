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Descontinuado

Cable USB-C a Lightning

DLC5206L/00

Cable USB-C a Lightning con trenzado de primer nivel

Necesitarás este cable USB-C a Lightning para obtener la máxima potencia del cargador con suministro de energía en tu iPhone y iPad. Este es un cable de primer nivel que cuenta con 2 metros (6 pies) de extensión para que disfrutes de una mayor flexibilidad.

Ver todos los beneficios

Cable USB-C a Lightning con trenzado de primer nivel

  • Sincronización y carga

  • 2 metros (6,5 pies)

  • Cable trenzado negro

  • Suministro de energía

Cable extralargo para un acceso fácil y una gran comodidad

Algunas veces un cable más largo es justo lo que necesitás para conseguir un mejor acceso y mayor comodidad

El esfuerzo se probó más de 10.000 veces

Cable de carga sometido a pruebas de esfuerzo más de 10.000 veces para un uso intensivo

Un buen repuesto o reemplazo para tener siempre a mano

Llevalo con vos, guardalo en el escritorio o sustituí el que perdiste para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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