Descontinuado
DLC5206L/00
Cable USB-C a Lightning con trenzado de primer nivel
Necesitarás este cable USB-C a Lightning para obtener la máxima potencia del cargador con suministro de energía en tu iPhone y iPad. Este es un cable de primer nivel que cuenta con 2 metros (6 pies) de extensión para que disfrutes de una mayor flexibilidad.
Sincronización y carga
2 metros (6,5 pies)
Cable trenzado negro
Suministro de energía
Algunas veces un cable más largo es justo lo que necesitás para conseguir un mejor acceso y mayor comodidad
Cable de carga sometido a pruebas de esfuerzo más de 10.000 veces para un uso intensivo
Llevalo con vos, guardalo en el escritorio o sustituí el que perdiste para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Opiniones