Descontinuado
DLP1010C/00
Cargador portátil delgado y potente
Batería segura de polímero de litio con una capacidad de 10,000 mAh. Olvídate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería, ya que el USB-C con suministro de energía te permitirá maximizar la potencia para cargar tu dispositivo más reciente.
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.
2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente
Opiniones