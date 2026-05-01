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  • Batería externa delgada y potente
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Batería externa USB

DLP1810CB/00

Batería externa delgada y potente

Gran capacidad de 10000mAh con una batería segura de polímero de litio. No más complicaciones cuando tu celular se quede sin batería. Carga rápida USB-C 3A y dos puertos USB-A para cargar tu dispositivo más reciente.

Ver todos los beneficios

con una batería externa portátil de respaldo

Batería externa delgada y potente

  • 10,000 mAh

  • Puertos de carga USB A y USB C

  • Batería de polímero de litio

  • Negro

Luz LED indicadora de encendido

La discreta luz LED se ilumina suavemente para que puedas saber de un vistazo que la unidad está encendida.

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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