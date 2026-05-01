DLP1810CB/00
Batería externa delgada y potente
Gran capacidad de 10000mAh con una batería segura de polímero de litio. No más complicaciones cuando tu celular se quede sin batería. Carga rápida USB-C 3A y dos puertos USB-A para cargar tu dispositivo más reciente.
10,000 mAh
Puertos de carga USB A y USB C
Batería de polímero de litio
Negro
La discreta luz LED se ilumina suavemente para que puedas saber de un vistazo que la unidad está encendida.
Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente
Opiniones