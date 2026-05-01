Descontinuado
DLP2520/00
Cargador USB dual para autos
Permite cargar el teléfono y la tablet a toda velocidad al mismo tiempo para disponer de la máxima potencia en poco tiempo en el auto. La protección inteligente evita daños en tus valiosos dispositivos. Potencia total de 3,1 A con salida máxima de 15,5 W.
2 puertos de carga USB
2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente
El cargador compacto se conecta en una salida de 12 V de un automóvil y se conecta a tu dispositivo para realizar una carga fácil y cómoda en la carretera.
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