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Descontinuado

Cargador para auto

DLP2520/00

Cargador USB dual para autos

Permite cargar el teléfono y la tablet a toda velocidad al mismo tiempo para disponer de la máxima potencia en poco tiempo en el auto. La protección inteligente evita daños en tus valiosos dispositivos. Potencia total de 3,1 A con salida máxima de 15,5 W.

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Salida máxima de 15,5 W

Cargador USB dual para autos

  • 2 puertos de carga USB

2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente

2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente

Carga desde una salida de 12 V de un automóvil

El cargador compacto se conecta en una salida de 12 V de un automóvil y se conecta a tu dispositivo para realizar una carga fácil y cómoda en la carretera.

Compatible con tabletas, smartphones y la mayoría de dispositivos USB

Especificaciones técnicas

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