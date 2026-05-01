Descontinuado
DLP2521L/00
Cargador para automóviles con puertos 1C y 1A
Cargá tu dispositivo iPhone más reciente mediante el puerto USB-C con suministro de energía a fin de optimizar la potencia de las cargas y disminuir el tiempo de estas. Además, podés usar el puerto USB-A para cargar otros dispositivos de manera simultánea. Se incluye un cable USB-C a Lightning de 1 metro.
Puertos de carga USB-A y USB-C
Suministro de energía
Armazón metálico
2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente
Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente
USB-C es el conector de carga más reciente que se utiliza en dispositivos portátiles como teléfonos celulares, tablets y cámaras para exteriores. El suministro de energía es un estándar USB para suministrar alimentación y define el estándar de suministro de 15 W, 27 W, 45 W y hasta 100 W.
Opiniones