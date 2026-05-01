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Descontinuado

Batería portátil USB

DLP7719N/00

Cargador portátil delgado y potente

Entrada micro y tipo C, salida doble USB-A y USB-C.

Ver todos los beneficios

con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Cargador portátil delgado y potente

  • 10.000 mAh

  • USB doble

Luz LED indicadora de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Funciona en cualquier parte: ideal si no tenés fuentes de alimentación cerca

Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.

2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente

2 puertos USB pueden cargar dos dispositivos simultáneamente

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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