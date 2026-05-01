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Descontinuado

Cargador portátil externo

DLP8088NC/00

Cargador portátil externo para ir de campamento y mucho más

Potente cargador portátil externo de 128000 mAh para todos tus dispositivos. Entrada y salida de CA y CC USB-A (QC) y USB-C (PD), salida de CA. Toma del encendedor del automóvil y carga inalámbrica Qi.

Ver todos los beneficios

Cargar múltiples dispositivos

Cargador portátil externo para ir de campamento y mucho más

  • Salida de CA/CC

  • Puertos de carga USB A y USB-C

  • Carga inalámbrica Qi

  • QC 3.0 y PD

Salida de CA y CC

El cargador portátil externo proporciona alimentación de corriente de CA y CC. Utilizá dispositivos eléctricos de forma segura con la fuente de alimentación de onda sinusoidal pura o cargá tu teléfono móvil con el puerto de carga USB (USB A/USB C).

Pantalla LCD para indicador de encendido

Pantalla LCD para indicador de encendido

Tecnología inalámbrica Qi

La tecnología Qi de carga inalámbrica se utiliza ampliamente en teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. Los cargadores inalámbricos de Philips funcionan con teléfonos y otros dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Qi. Solo poné los dispositivos en la base y disfrutá de una experiencia de carga sin hacer ningún esfuerzo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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