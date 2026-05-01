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Descontinuado

Batería portátil USB

DLP8718PC/00

Cargador portátil delgado y potente

Una gran capacidad de 10.000 mAh con una pantalla LED que indica el nivel de la batería. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. Este es el compañero de viaje ideal, ya que proporciona energía a todos los dispositivos móviles.

Ver todos los beneficios

Con un cable tipo C integrado.

Cargador portátil delgado y potente

  • 10.000 mAh

  • Rosa

  • Puerto de carga USB A y tipo C

Luz LED indicadora de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Funciona en cualquier parte: ideal si no tenés fuentes de alimentación cerca

Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.

Funciona con dispositivos USB

Esta unidad universal cuenta con una conexión USB que se puede utilizar con dispositivos USB a través del cable USB que se incluye con ellos (también se puede comprar por separado).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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