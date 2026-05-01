Descontinuado
DLP8718PC/00
Cargador portátil delgado y potente
Una gran capacidad de 10.000 mAh con una pantalla LED que indica el nivel de la batería. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. Este es el compañero de viaje ideal, ya que proporciona energía a todos los dispositivos móviles.
10.000 mAh
Rosa
Puerto de carga USB A y tipo C
El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.
Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.
Esta unidad universal cuenta con una conexión USB que se puede utilizar con dispositivos USB a través del cable USB que se incluye con ellos (también se puede comprar por separado).
Opiniones