Descontinuado
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Disfrutá tu música y cargá en todas partes
Disfrutá tu música vayás donde vayás y cargá en todas partes. El cargador portátil de 5000 mAh integra un parlante Bluetooth. Llevalo contigo y salí de fiesta.
Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.
Diseñado con materiales livianos y duraderos para que transportes tus parlantes vayas donde vayas.
Opiniones