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Batería portátil USB

DLP9779TB/00

Cargador portátil delgado y potente

Gran capacidad de 10.000 mAh con salida USB-C de 20 W y carga inalámbrica de 15 W. Se acabaron las molestias cuando el teléfono móvil se queda sin batería. Colocá el teléfono móvil en el anillo magnético para obtener una posición perfecta para la carga inalámbrica.

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con funda protectora transparente.

Cargador portátil delgado y potente

  • 10.000 mAh

  • con carga inalámbrica

  • Puerto tipo C

Cargador inalámbrico con borde magnético

El cargador inalámbrico está equipado con un borde magnético; a fin de obtener la posición de alineación óptima con los productos MagSafe, usalos para cargar productos Apple de forma inalámbrica.

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente

Protección inteligente contra sobrecalentamiento, sobretensión y sobrecorriente

Tecnología inalámbrica Qi

La tecnología Qi de carga inalámbrica se utiliza ampliamente en teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. Los cargadores inalámbricos de Philips funcionan con teléfonos y otros dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Qi. Solo poné los dispositivos en la base y disfrutá de una experiencia de carga sin hacer ningún esfuerzo.

Especificaciones técnicas

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