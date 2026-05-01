Descontinuado
FM12FD170E/00
Fácil de usar y de conectar
Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Con la colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.
128 GB
Edición Motion 2.0
Paquete de 3
Con la memoria de 128GB podés intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o laptop.
La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.
Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.