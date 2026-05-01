FM12FD85B/00
Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte
Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición Pico hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.
128 GB
Edición Pico 2.0
La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.
Diseñado para ser delgado y liviano. Este diseño compacto y estético te permite llevar tus datos vayas donde vayas. Tené tus archivos multimedia y documentos al alcance de la mano siempre que los necesités.
Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.
Opiniones