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Unidad flash USB

FM16FD05D/00

Fácil de usar y conectar

Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición Snow hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música de manera fácil y económica.

Ver todos los beneficios

Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

Fácil de usar y conectar

  • 16 GB

  • Vivid Edition 2.0

  • Pack de 2

Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.

USB con diseño moderno y colorido

Elegí tu color preferido: amarillo, rosa, violeta, verde, azul eléctrico o naranja y almacená y compartí tus datos de la forma más divertida.

El indicador de actividad se ilumina cuando se copian archivos

El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 141.1 kB
  • 24 August 2026

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