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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM32FD170D/00

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición MOTION hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.

        Ver todos los beneficios

        Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        • 32 GB

        • Edición Motion 2.0

        • Pack de 2

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.

        Embalaje cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        Diseño colorido y moderno

        Elegí tu color favorito: amarillo canario, rosa gelatina, púrpura ultravioleta, verde absenta o azul eléctrico, y hacé que tus tareas diarias de almacenar y compartir datos resulten más divertidas.

        Especificaciones técnicas

        Obtener asistencia técnica para este producto

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