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        Descontinuado

        Unidad flash USB

        FM32FD180D/00

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición STAR hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.

        Ver todos los beneficios

        Intercambiá archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte

        • 32 GB

        • Edición Star 2.0

        • Pack de 2

        El indicador de actividad se ilumina cuando se copian archivos

        El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.

        Funda protectora integrada para más comodidad

        Nunca más vas a perder la funda. La funda protectora está integrada en el producto y siempre se mantiene unida a la memoria USB. Para reproducir, sólo tenés que quitar la funda hacia atrás y conectar la memoria.

        Embalaje cómodo y fácil de abrir

        Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.

        Especificaciones técnicas

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