Descontinuado
FM32FD180D/00
Pequeño y ligero, para uso en cualquier parte
Dispositivo fácil de conectar con tecnología Plug and Play. La colorida unidad flash USB de Philips edición STAR hace que almacenar y compartir archivos, fotos y música sea fácil y económico.
32 GB
Edición Star 2.0
Pack de 2
El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.
Nunca más vas a perder la funda. La funda protectora está integrada en el producto y siempre se mantiene unida a la memoria USB. Para reproducir, sólo tenés que quitar la funda hacia atrás y conectar la memoria.
Las marcas y el troquelado te indican la mejor forma de abrir el embalaje y acceder a la memoria USB sin complicaciones.