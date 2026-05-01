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        Unidad flash USB

        FM64FD05E/00

        Fácil de usar y de conectar

        Dispositivo fácil de usar y conectar con tecnología Plug & Play. Gracias a la colorida unidad flash USB de Philips edición VIVID, almacenar y compartir archivos, fotos y música es fácil y asequible.

        Ver todos los beneficios

        Intercambia archivos en un abrir y cerrar de ojos

        Fácil de usar y de conectar

        • 64 GB

        • Vivid Edition 2.0

        • Paquete de 3

        Capacidad de almacenamiento de 64 GB para grandes archivos

        Con la memoria de 64GB podés intercambiar y compartir más archivos o de mayor tamaño a través del puerto USB de tu PC o laptop.

        Rápida transferencia de datos con USB 2.0 de alta velocidad

        La transferencia de datos de alta velocidad reduce al máximo el tiempo de espera para copiar archivos multimedia de gran tamaño desde o hacia el disco rígido de la computadora.

        El indicador de actividad se ilumina cuando se copian archivos

        El llamativo indicador LED muestra que la unidad está conectada correctamente y en funcionamiento. Este indicador parpadea rápidamente cuando se transfieren archivos.

        Especificaciones técnicas

        Manuales y documentación

        Folleto comercial localizado

        • PDF archivo, 150 kB
        • 24 August 2026

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