Descontinuado
FY1413/30
Compatible con las series 1000i y 2000i
En la caja: 1 filtro
Vida útil de 1 año
Filtro original de Philips
Filtros de repuesto para el humidificador y purificador de aire 2 en 1 Philips serie 1000i y 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Puede encontrar el modelo de su purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo de filtro de hasta 1 año (2), lo que reduce las complicaciones y los costos.
El filtro original de Philips está diseñado para adaptarse perfectamente a su aparato. Use siempre el filtro Philips para obtener un rendimiento óptimo.
Opiniones
(1) iUTA evaluó el aire que pasa a través del filtro usando aerosol de NaCl de conformidad con la norma DIN71460-1.
(2) Promedio calculado. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y el uso.