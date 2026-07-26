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Serie 1000i y 2000i purificador 2 en 1 Filtro de carbón activo

Descontinuado

Asistencia técnica

Serie 1000i y 2000i purificador 2 en 1Filtro de carbón activo

FY1413/30

Serie 1000i y 2000i purificador 2 en 1 Filtro de carbón activo

Descontinuado

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Manuales y documentación

Filtro de repuesto original para su purificador de aire: el filtro de carbón activo elimina eficazmente los compuestos orgánicos volátiles (VOC) y los olores desagradables para disfrutar de aire más limpio y fresco en interiores.

  • PDF archivo
  • 26 July 2026

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