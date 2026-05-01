Descontinuado
FY2420/30
Compatible con las series 2000i y 3000i
En la caja: 1 filtro
Vida útil de 1 año
Filtro original de Philips
Filtros de repuesto para purificadores de aire Philips series 2000i y 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Puede encontrar su modelo de purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.
Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo de filtro de hasta 1 año (2), lo que reduce las complicaciones y los costos.
El filtro original de Philips está diseñado para adaptarse perfectamente a su aparato. Use siempre el filtro Philips para obtener un rendimiento óptimo.
Opiniones
(1) iUTA evaluó el aire que pasa a través del filtro usando aerosol de NaCl de conformidad con la norma DIN71460-1.
(2) Promedio calculado. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y el uso.