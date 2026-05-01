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  • Filtro original para purificadores de aire series 2000i y 3000i
  • Filtro original para purificadores de aire series 2000i y 3000i
  • Filtro original para purificadores de aire series 2000i y 3000i
  • Filtro original para purificadores de aire series 2000i y 3000i
  • Filtro original para purificadores de aire series 2000i y 3000i
  • Filtro original para purificadores de aire series 2000i y 3000i
  • Filtro original para purificadores de aire series 2000i y 3000i
  • Filtro original para purificadores de aire series 2000i y 3000i

Descontinuado

Serie 2000i y 3000i de purificadoresFiltro de carbón activo

FY2420/30

Filtro original para purificadores de aire series 2000i y 3000i
Filtro de repuesto original para su purificador de aire: el filtro de carbón activo elimina eficazmente los compuestos orgánicos volátiles (VOC) y los olores desagradables para disfrutar de aire más limpio y fresco en interiores.
Ver todos los beneficios

Reduce efectivamente gases y olores

Filtro original para purificadores de aire series 2000i y 3000i

  • Compatible con las series 2000i y 3000i

  • En la caja: 1 filtro

  • Vida útil de 1 año

  • Filtro original de Philips

Compatible con Philips series 2000i y 3000i

Compatible con Philips series 2000i y 3000i

Filtros de repuesto para purificadores de aire Philips series 2000i y 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Puede encontrar su modelo de purificador de aire en la parte inferior del dispositivo.

Filtros de larga duración de hasta 1 año

Filtros de larga duración de hasta 1 año

Los filtros proporcionan un rendimiento óptimo de filtro de hasta 1 año (2), lo que reduce las complicaciones y los costos.

Filtro original de Philips para obtener el mejor rendimiento

Filtro original de Philips para obtener el mejor rendimiento

El filtro original de Philips está diseñado para adaptarse perfectamente a su aparato. Use siempre el filtro Philips para obtener un rendimiento óptimo.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. (1) iUTA evaluó el aire que pasa a través del filtro usando aerosol de NaCl de conformidad con la norma DIN71460-1.

  2. (2) Promedio calculado. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y el uso.