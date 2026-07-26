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Purificador y humidificador de aire
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Serie 2000i y 3000i de purificadores Filtro de carbón activo
Descontinuado
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FY2420/30
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Filtro de repuesto original para su purificador de aire: el filtro de carbón activo elimina eficazmente los compuestos orgánicos volátiles (VOC) y los olores desagradables para disfrutar de aire más limpio y fresco en interiores.
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