Descontinuado
Vapor 25 g/min
Base antiadherente
Antisarro
1900 watts
La base de la plancha Philips está recubierta con una capa especial antiadherente que ofrece un mejor deslizamiento sobre todo tipo de telas.
Esta plancha de vapor puede utilizarse con agua del grifo normal y el control deslizante para la limpieza de sarro facilita la eliminación de cualquier sarro acumulado de la plancha. Para mantener el rendimiento de su plancha de vapor Philips, debe utilizar esta función de limpieza de sarro una vez al mes cuando utilice agua del grifo normal.
La punta de esta plancha Philips es precisa de 3 maneras: tiene una punta bien definida, una ranura para botones y un diseño elegante de la boquilla. La punta de precisión triple le permite llegar incluso a las zonas más difíciles, como alrededor de los botones o entre los pliegues.
Premios
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
rolo17
29/04/2017
Peru
Comprador verificado
FANTASTICA
BUEN PRECIO, CALIDAD GARANTIZADA, Y UN EXCELENTE DISEÑO, TOTALMENTE RECOMIENDO
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1019/20 Plancha de vapor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para EasySpeed GC1019/20 Plancha de vapor